Filipvivrà questa sera una notte da ex. L'esterno offensivo del Sassuolo probabilmente partirà titolare contro la sua vecchia squadra, la, di fronte ad un allenatore con cui l'amore non è mai esploso definitivamente. E dire che Marcovedeva in lui alcune qualità importanti: "" ha rivelato ieri il mister ai margini della conferenza stampa. "Per me Djuricic è un giocatore importante, ho visto delle cose in lui anche se gli dicevo sempre che ' gli manca 1 per fare trentuno'. A gennaio scorso de Zerbi (all'epoca allenatore del Benevento, oggi al Sassuolo ndr)e gli risposi ' è forte, può spaccare da un momento all'altro" riporta Il Secolo XIX.Giampaolo però ha parlato di due rimpianti. Chi è l'altro?Si tratta di José, centrocampista classe 1993 da 2 stagioni ormai titolare nel Levante, quest'anno oltretutto in Liga: "Quando sono arrivato alla Samp mi chiesero di dare un occhio a questo spagnolo che i tecnici precedenti non avevano osservato in estate" racconta ancora il tecnico. "Era rientrato da un prestito a una squadra spagnola., tanto è vero che l'ho voluto portare con me in ritiro a Ponte di Legno, preferendolo altri centrocampisti rientrati dai prestiti in B. Aveva qualità, nella mia testa era la mia mezzala". Anche in questo caso, però, il feeling non nasce. Cosa è successo? "Succede che andiamo a disputare una tournée in Spagna, due partite, una Malaga e poi il Gamper con il Barcellona e lo convoco" conclude Giampaolo. "Ma lo vedo partire con, un messaggio chiaro, non voleva restare.