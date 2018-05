Il mercato della Sampdoria è rimasto inevitabilmente in pausa in attesa di conoscere il futuro di Marco Giampaolo. L'incontro a Roma tra la proprietà e il mister, che ha sancito la permanenza dell'allenatore sulla panchina blucerchiata, avrà quindi dei risvolti anche per quanto riguarda le operazioni in entrata. Uno dei primi obiettivi per il club di Corte Lambruschini sarà quello di risolvere la situazione legata al futuro di Gian Marco Ferrari.



Il difensore è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo, per una cifra di circa 13 milioni di euro. Sino ad oggi, la situazione ha vissuto una fase di stallo, ma la conferma di Giampaolo alla guida della squadra potrebbe sbloccare la vicenda. Secondo Sampnews24.com adesso le società si potranno sedere ad un tavolo per discutere del futuro del giocatore.



E' probabile che l'incontro si possa tenere già nei prossimi giorni: Ferrero proverà a chiedere uno sconto, rinegoziando la cifra ritenuta troppo alta, ma il Sassuolo (forte degli interessamenti di numerosi top club quali Siviglia e Napoli) non sembra intenzionato ad abbassarele sue pretese.