Marco, allenatore della Sampdoria, ha commentato a Radio Lady la vittoria per 4-2 contro l’Empoli: “Per me è sempre piacere tornare a Empoli. Qui ho vissuto un anno pieno di soddisfazioni. Tutti mi hanno voluto bene, riportandomi in Serie A. Ho stima di questi colori e di questa società. L’Empoli ha giocato la sfida sulla profondità, cercando di allargarci con Caputo e La Gumina. Quando ci siamo scoperti abbiamo avuto qualche problema. Noi invece abbiamo cercato di giocare sempre il nostro calcio: anche quando ce la siamo complicata ritrovandoci sul 2-2 alla fine siamo riusciti a tornare in vantaggio”.