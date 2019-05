Marco Giampaolo si allontana dalla Sampdoria targata Massimo Ferrero. L'obiettivo dell'allenatore con le dichiarazioni post Parma andrebbe letto come una presa di coscienza nell'aver raggiunto il più alto livello possibile, almeno con l'attuale politica societaria di Corte Lambruschini, e pure come una sorta di auto-protezione. Al mister piacerebbe salutare Genova soltanto dopo aver lasciato un bel ricordo, tenendo una porta aperta per un suo eventuale ritorno futuro.



Secondo Il Secolo XIX Giampaolo sarebbe ben consapevole dei numerosi interventi che richiederà la prossima Sampdoria, con cui dovrà imbastire un sostanziale restyling comprendente quasi tutti i reparti. Il tecnico invece non vorrebbe ripartire da zero, anche se il piano di bilancio non prevede ambizioni al di sopra dell'ottava posizione.



Per questi motivi, nonostante l'incontro già programmato, Giampaolo e la Sampdoria di Ferrero si starebbero allontanando. Diverso il discorso in caso di cambio di proprietà: nuovi obiettivi potrebbero convincere il tecnico a rimanere in una piazza dove si trova magnificamente, a patto di poter alzare l'ormai celebre asticella.