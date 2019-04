Ecco le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, dopo la sconfitta casalinga contro la Roma:



"La sconfitta di mercoledì contro il Torino era giustificabile col grande dispendio di energie per la partita vinta contro il Milan. Stasera invece abbiamo cercato di fare di tutto per vincerla: non siamo stati mai sparagnini, abbiamo avuto come pensiero unico il gol. La differenza l'hanno fatta l'esperienza e la furbizia di un calciatore come De Rossi, che in occasione del gol di Andersen lo ostacola senza guardare la palla e appena Andersen cerca di divincolarsi cade per terra, e l'arbitro fischia subito. Mentre sul gol proprio di De Rossi c'è fallo su Vieira, chiaramente spinto da Schick, ma il ragazzo non è caduto a terra: se l'avesse fatto, magari sarebbe stato fischiato anche lì il fallo. Le partite sono fatte anche di questo, la Roma è stata più navigata ed esperta. Alla mia squadra non posso rimproverare nulla. Saponara è stato bravissimo ad addomesticare palloni difficili tra le linee, e anche a tirare fucilate da fuori; è stato meno lucido nell'ultimo passaggio. Stasera solo quello ci è mancato, il quid che ti fa vincere le partite. Mi dispiace enormemente per i tifosi, che sono encomiabili, fedeli fino alla morte, e non avrebbero meritato di vedere la Samp perdere."