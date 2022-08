Intervistato nel post partita della deludente sconfitta per 4-0 subita contro la Salernitana, l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo ha lanciato anche un allarme legato al mercato.



"Non è una cosa che posso gestire io, se sono mentalmente distratti non posso farci niente. Non posso perdere altri calciatori, altrimenti saremo meno competitivi. Già troppi elementi sono andati via. Colley è la colonna della difesa, non possono togliermelo il 28 o il 29 di agosto".