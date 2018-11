Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Torino: "Il Torino ci è stato superiore, hanno vinto tutte le respinte e le deviazioni su gioco aereo. Sulla profondità sono stati pericolosi. La sconfitta va accettata, non va accettata nel numero di gol. Una squadra che vuole puntare in alto non può prendere quattro gol in casa. Molte volte si dicono cose perché bisogna dirle. Io so se devo sbilanciarmi o meno. Devo dare credibilità al gruppo, che è un gruppo serio e che lavora bene. Bisogna migliorarsi e sfidare le altre a viso aperto, il resto sono chiacchiere. In 27/28 partite può succedere di tutto. Bisogna essere concreti e lucidi, ma soprattutto seri. È il valore più importante. Il Torino ha fatto investimenti seri per arrivare in Europa League. Noi lavoriamo per ambire a quel traguardo. Non mi sento inferiore al Torino. Ce le giochiamo, poi ci sono gli errori. Sicuramente un 4-1 in casa non ti dà credibilità per quell’obiettivo. Roma? Andremo a giocare la partita. Facciamo questo da due anni e mezzo. Senza arretrare. Questa sconfitta non è un dramma. Domenica si gioca un'altra gara. Serve entusiasmo per portare avanti le cose in maniera seria".