La partita di domani sera tra lae ilè una gara da non sbagliare per i blucerchiati. Lo sa bene anche l'allenatore dorianoMarco Giampaolo, che si è reso conto di quanto sia combattuta e imprevedibile questa Serie A: "Bisogna essere, sul piano tecnico e mentale. I risultati che ci fornisce il nostro campionato ci danno indicazione sul grande equilibrio che c’è oggi" ha detto l'allenatore incontrando la stampa, e analizzando quelle che sono le tematiche del prossimo match. "Se non si è competitivi sul piano mentali, si rischia di annullare la differenza tra le grandi e le presunte piccole. Dico presunte perché per me non lo sono: ci sono squadre che giocano bene a calcio e basta. Il Sassuolo sul piano del palleggio, delle idee è una delle. Ha un buon indice di pericolosità, realizzativo. È una squadra qualitativamente forte. La partita sarà difficile, ma ho molta fiducia nella mia squadra. Soprattutto nella serietà e nello spirito".Tanti componenti della Sampdoria sono tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali, e sono pronti a scendere in campo: "Sono contento dei calciatori che sono andati in nazionale," spiega il tecnico. "Si torna con un bagaglio di esperienze migliorato. A oggi si sono allenati tutti, domani abbiamo una piccola rifinitura e vedremo.Ho difficoltà quando devo scegliere gli undici: in settimana ho la sensazione che i non titolari fino a oggi stiano crescendo. Le scelte sono difficili, ma sono contento così perché davanti ho quattro attaccanti e può giocare chiunque, stessa cosa vale per centrocampo e difesa. I miei giocatori stanno crescendo, lavorando bene e mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte".Giampaolo ha studiato con attenzione le qualità degli avversari, e la loro evoluzione nel corso degli anni: "Il Sassuolo contro il quale vincemmo qui era allenato da Di Francesco, per curiosità siamo andati a riguardarci sia quella partita che quella del Palermo con De Zerbi in panchina. A volte, non sempre però i calciatori fanno la differenza. Quelle due partite furono particolari, ma oggi siamo concentrati sul Sassuolo che è una squadra che ci solleciterà". Partita speciale anche per Defrel: "Al di là delle motivazioni individuali che può avere Defrel, la motivazione deve essere collettiva, di squadra. L’ostacolo non è semplice, ma oltre l’ostacolo possiamo avere una bella prospettiva di classifica., è un giocatore importante. Quello che conta - conclude Giampaolo come riporta Sampnews24.com - è la visione, la prospettiva futura che la squadra deve avere".