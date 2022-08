Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Salernitana:



"Mi aspetto di ripetere un livello di prestazione sulla falsariga delle prime due gare di campionato perché per fare risultato serve quello. Andiamo a Salerno con buoni propositi".



TRE GARE IN 7 GIORNI - "Questo influisce soprattutto nelle prime gare del campionato, con questo clima. Ho riconosciuto la squadra venerdì e stamattina con due allenamenti di qualità. Questo vuol dire che il dispendio energetico è molto alto. Le tre gare in una settimana vanno gestite al meglio, ora pensiamo a Salerno".



PARI CON LA JUVE - "E' chiaro che iniziare le prime due e uscire sconfitte contro due ottime squadre non avrebbe aiutato perché poi le partite mano a mano si fanno sempre più pesanti. Il pari con la Juventus ci è adatto una grande energia. Domani sarà uno scontro diretto, la posta in palio vale doppio e la partita va giocata con quel tipo di accortezza. La partita sarà dura in un ambiente caldo

"Sta meglio. Lo vedo sempre più dentro gli schemi. In allenamento fa le cose per bene e in questo mini-tour de forces giocherà anche lui dall'inizio"."Ha sempre giocato con me. Sia quando l'ho impiegato da mezzala sia da esterno. Sempre. Non sono in debito con lui, semmai è il contrario. Il problema, mediatamente parlando, era qua alla Sampdoria. Molto spesso diamo troppi alibi ai giocatori, non conta nulla. Conta la voglia, l'entusiasmo, la rabbia e le ambizioni. Con questo non dicevo che non ne aveva Candreva. Sono sempre stato disponibile. Poi possiamo litigare nello spogliatoio, con lui come con altri. Sono un uomo abituato a chiarirle le cose. Domani mi aspetto che Candreva giochi come è normale che sia"."Non mi risulta che sia ufficiale Winks. Domani il nostro Winks è la Salernitana (sorride, ndr)".