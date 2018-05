Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Napoli.



SULLA PARTITA DI DOMANI - "Sarà l'occasione per salutare il nostro pubblico che per tutta la stagione è stato il 12° uomo in campo. Poi giocheremo contro la squadra che ha saputo dare lustro al calcio italiano, che ha saputo andare oltre i confini nazionali per il calcio che ha giocato. Sarà l'occasione per sfidare chi ha prodotto il calcio più bello".



SAMP COME IL NAPOLI - "ll Napoli ha giocato un calcio fatto di proposte, di idee e lo ha sviluppato per quelle che sono le sue qualità. La Sampdoria ha cercato di fare la stessa cosa come idee. A volte ci siamo riusciti, a volte meno bene ma si può dire che la Samp non è mai stata rinunciataria. Io al Napoli? Ho già detto che l'unico presidente che mi chiama è Ferrero e che l'unica telefonata da Napoli è per ricevere un premio".



SUL NAPOLI - "Credo che il Napoli sia ad un punto dal record in Serie A. Poi conoscendo Sarri è una squadra che non molla niente. Il contraccolpo l'ha ricevuto a Firenze, giorno dopo Inter-Juventus. Poi penso che abbia avuto modo e tempo di rimettere apposto le idee. Mi aspetto il solito Napoli, che propone. Sono sicuro che il Napoli si presenterà a Marassi per fare risultato. Noi siamo chiamati a misurarci ancora".



CHE SAMP SARA' - "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Le risorse che abbiamo a disposizione dobbiamo metterle in campo cercando di chiudere bene. Dopo la sconfitta di Sassuolo c'è stata delusione ma ora dobbiamo dare spazio alla rabbia. E' vero che non avevo le frecce per fare risultato ma dovevamo non perdere. Dobbiamo onorare il campionato e non possiamo sbagliare negli atteggiamenti. Zapata? Recuperato, come Caprari. Unici indisponibili Quagliarella e Murru".



SOGNO EUROPA LEAGUE - "La sconfitta di Sassuolo ha pregiudicato al 99% questa possibilità. L'aritmetica dice che c'è ancora una piccola speranza. La squadra devo dire che si è allenata bene. Poi credo che sia doveroso, al di là del valore riconosciuto da tutti dell'avversario, dobbiamo cercare di chiudere davanti al nostro pubblico nella maniera migliore per impreziosire quello che è stato il nostro cammino in campionato".