Le prossime ore saranno cruciali per il destino del dirigente della Sampdoria Carlo Osti. Il direttore sportivo è da tempo accostato allo Spezia, e a breve è attesa una vera offerta ufficiale da parte del club bianconero. Nonostante i colloqui con i blucerchiati dei giorni scorsi, la pista che conduce al club di Platek non è ancora tramontata per il ds.



Osti è in attesa di un'offerta ufficiale e in caso di proposta economica convincente, scrive Sampnews24.com, sarebbe pronto a lasciare Corte Lambruschini per raggiungere il suo ex collaboratore Pecini a La Spezia.