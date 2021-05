La Sampdoria e Claudio Ranieri sono arrivati al dentro o fuori. Nel giro di una settimana, infatti, si conoscerà molto probabilmente il futuro del tecnico blucerchiato, alle prese con le contrattazioni per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Ranieri, insieme al suo agente Luca Bascherini, incontrerà Ferrero giovedì e discuterà il rinnovo. Secondo Il Secolo XIX, però, la distanza resta piuttosto ampia.



Stando al quotidiano, la discussione è ancora aperta per quanto riguarda lo sconto sul prolungamento. Ci sarebbe ancora un 15% di differenza tra le richieste del mister e la proposta di Ferrero, e questo sarebbe attualmente l'ostacolo principale. Balla poi anche la questione del secondo anno di contratto: si potrebbe arrivare ad un compromesso con Ranieri, proponendo un annuale con opzione per un secondo anno legata al raggiungimento del decimo posto.