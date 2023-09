La Sampdoria, come noto, ha dovuto fare molta cassa in questa sessione di mercato, vendendo tanti giocatori per alleggerire il monte ingaggi (visto il Salary Cap della Serie B, fissato a 24 milioni lordi) e per rientrare nei rigidi paletti del piano di ristrutturazione. Le cessioni più dolorose, per i tifosi doriani, sono state quelle di Audero e Falcone. I due portieri si sono trasferiti rispettivamente a Inter e Lecce. I nerazzurri, scrive Il Secolo XIX, verseranno nelle casse blucerchiati 1,5 milioni per il prestito, più altri 7,5 di obbligo di riscatto, che si concretizzerà in base a obiettivi personali e di squadra, tipo la qualificazione Champions. La cessione di Falcone ha fatto molto discutere: la Samp avrebbe incassato di più se non lo avesse controriscattato dal Lecce per 1,25 milioni a giugno, anche perché poi lo ha ceduto ugualmente ai salentini.



Un altro trasferimento pesante è stato quello di Augello, finito al Cagliari per 2 milioni di euro più bonus. Leris è andato in Inghilterra, allo Stoke, per 700mila euro. Molto discussa anche la cessione di Gabbiadini: è stato fatto partire a zero dalla Samp, che lo ha svincolato per lasciarlo andare negli Emirati pagando anche la commissione al suo agente.