Sampdoria, gli infortuni sono un caso: triplicati rispetto alle ultime stagioni intere, 104 partite saltate

La stagione della Sampdoria è stata letteralmente martoriata dagli infortuni. Il numero è alto, altissimo perché già oggi la cifra complessiva ammonta a più del doppio rispetto al totale (a stagione compiuta) di quelli degli ultimi quattro anni. La distinzione che va operata tra eventi traumatici e muscolari, ma il numero resta comunque elevato. Ad oggi gli eventi muscolari (non da sovraccarichi) includendo le recidive, scrive Il Secolo XIX è di almeno 15. Giocatori coinvolti: Barreca, Giordano, Conti, Depaoli, Kasami, Pedrola, Esposito, De Luca, Malagrida, Vieira, Murru e Ravaglia, a cui aggiungere gli acciaccati per eventi traumatici (Ferrari, Benedetti e Borini) e i giocatori arrivati già infortunati (Ricci Esposito e Girelli).



Negli ultimi 4 anni, i problemi muscolari erano stati 5 nel 2019-2020, 4 nel 2020-2021, 5 nel 2021-2022 e 6 nel 2022-2023. Ovviamente la Sampdoria sta analizzando questi dati, anche se il club tende a smentire che l'incidenza sia legata alle condizioni non ottimali del terreno di Bogliasco, anche perché Manfredi non ha investito nulla in manutenzione straordinaria. A preoccupare, se mai, sono i tempi di recupero che tendenzialmente si allungano spesso. L'ultimo dato è il più impressionante: il numero di partite complessive saltate dai giocatori della Sampdoria ha raggiunto quota 104. Il record spetta a Ferrari, 16, poi Benedetti con 15 e Conti con 10.