E' un rapporto importante, quello che la Sampdoria ha costruito con il calcio dei Paesi Bassi. Dall'Olanda e dal Belgio nelle ultime stagioni sono arrivate parecchie delle future plusvalenze blucerchiate. Il primo fu Praet, acquistato per 9 milioni dall'Anderlecht e in procinto di partire per almeno 20-25 milioni, poi è stato il turno di Andersen, pagato 4 al Twente in Olanda (ormai il suo valore è praticamente decuplicato) e infine di Colley, futura plusvalenza blucerchiata. Il tutto senza dimenticarsi anche di giovani talenti come Peeters, prelevato in estate e già rivenduto per 4 milioni alla Juventus nell'ambito dell'operazione Audero.



Ora il Doria con il suo capo scout Fabio Papagni e la supervisione del direttore sportivo Carlo Osti è tornato a pescare in campionati che storicamente producono grandi talenti e i cui calciatori 'hanno grande adattabilità al calcio italiano', come ha rivelato lo stesso dirigente in una recente intervista. Secondo Il Secolo XIX sarebbe infatti già stato acquistato Julian Chabot, mancino forte fisicamente pescato dal Groningen, Under 20 tedesco e pronto ad entrare in competizione con Colley. Non sarà però l'unico volto nuovo in arrivo dai Paesi Bassi: a gennaio la Samp si è assicurata anche il centrocampista Morten Thorsby, in scadenza con l'Heerenveen. Si trasferirà a Genova in estate, consolidando sempre di più il rapporto tra il Doria e il mercato del Nord Europa.