Sampdoria-Spezia, sabato 22 aprile, il match viene interrotto per 7 minuti durante i quali dalla Gradinata Sud vengono lanciate delle torce in campo. Il gesto è di protesta, mirato ad alzare l'attenzione su quanto sta accadendo alla Sampdoria.



È la stessa protesta che si è tenuta oggi presso l'hotel Gallia a Milano, sede dell'Assemblea della Lega Calcio: circa 30 ultras blucerchiati si sono presentati sul posto e hanno iniziato a cantare e a chiedere in maniera energica spiegazioni ai rappresentanti della Lega. La dimostrazione è durata circa un'ora.



I MOTIVI - "È già stato visto alla Fiorentina, al Parma, al Napoli, al Catania, e dai palazzi del calcio avete urlato MAI PIÙ, SORVEGLIEREMO. Ora per la Sampdoria sono tutti spariti". I dimostranti contestano l'iniziativa della Lega di mandare una missiva alla Samp chiedendo di prendere provvedimenti contro i tifosi. "E su Ferrero? Niente sa dire?", lo striscione esposto.



BERSAGLIATO LOTITO - All'arrivo del presidente della Lazio Claudio Lotito, i tifosi si sono scagliati contro di lui lanciando soldi falsi all'entrata dell'albergo e coprendolo di insulti. Oltre al patron biancoceleste, anche Galliani e Scaroni sono stati bersagliati da copiosi insulti al loro arrivo per l'assemblea odierna.