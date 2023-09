Oggi, nell'ultima giornata di mercato, sono tantissimi i nomi che circolano per l'attacco della Sampdoria. Da Modeste a Alario, passando per Okaka e per i soliti noti, come Ettore Gliozzi del Pisa. Da tempo il club blucerchiato viene accostato al giocatore, che però è infortunato. Il Doria ha fatto degli approfondimenti medici, e ha capito che Gliozzi resterà out per oltre un mese. Per questo motivo da Corte Lambruschini hanno chiesto uno sconto al Pisa: la trattativa era già stata imbastita sulla base del prestito con diritto di riscatto a 600mila euro, più 100mila di bonus, adesso i nerazzurri dovrebbero accettare di accollarsi l'ingaggio del giocatore sino a dicembre.



Sullo sfondo circolano sempre gli altri nomi dalla Serie B. Si parla di Gennaro Borrelli, classe 2000 del Frosinone, diretto però a Brescia, di Simy che è indirizzato al Cosenza, e di Francesco Forte, punta dell'Ascoli che ha appena acquistato Nestorovski e quindi potrebbe lasciar partire il giocatore.