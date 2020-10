Si avvicina il possibile addio di Gastondalla. Proprio nella settimana del derby infatti è esplosa ed è stata portata avanti la trattativa che potrebbe portare il giocatore dal club blucerchiato a quello brasiliano. Secondo l'agente di Ramirez , a spingere in particolare per la fumata bianca sarebbe stato il presidente doriano Ferrero.Ieri sera nel frattempo sarebbe anche stata trovata l'intesa economica tra la Sampdoria e il Gremio. Stando a Sampnews24.com infatti le due società si sarebberocifra a metà strada tra le richieste blucerchiate da 5 milioni, considerate troppo esose dai brasiliani, e la proposta da 1,6 milioni formulata dal club di Porto Alegre. Gremio e Doria ora sarebbero al lavoro per chiudere l'operazione già oggi.