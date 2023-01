Sprint finale di trattative per la Sampdoria, che potrebbe chiudere alcune ulteriori operazioni in uscita e in entrata. Una corre sull'asse Verona-Genova-Cagliari, e coinvolge Kuray Gunter e Omar Colley. Il club blucerchiato ha infatti iniziato i discorsi con l'Hellas per portare a Bogliasco il difensore in prestito secco. Il suo eventuale arrivo potrebbe 'liberare' Colley, richiesto dal Cagliari.



La Samp, come noto, deve monetizzare come suggerito da Banca Sistema durante l'incontro di Milano di qualche giorno fa. Per questo motivo, la cessione di Colley avverrà soltanto a titolo definitivo, o in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Cagliari è in pole anche se il giocatore, scrive Sampnews24.com, spera sempre in una chiamata last minute dall'Inghilterra. Una soluzione che non dispiacerebbe neppure troppo alla Samp, perché potrebbe magari monetizzare di più da una sua cessione.