Nelle ultime ore a Genova, sponda Sampdoria, si è diffusa una voce piuttosto clamorosa. Secondo le indiscrezioni circolate in particolare ieri il neo bomber del Manchester City Erling Haaland avrebbe 'suggerito' alla sua nuova società l'acquisto di un connazionale, ossia il centrocampista blucerchiato Morten Thorsby.



I due si conoscono, giocano insieme in Nazionale e Haaland avrebbe fatto proprio il nome del mediano. In realtà, per il momento questo interessamento non trova conferme. Thorsby ha mercato in Premier, ma tra le società interessate per il momento non ci sarebbe quella di Guardiola.