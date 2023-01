La Sampdoria potrebbe andare a Empoli in piena emergenza a centrocampo. Il club blucerchiato infatti contava di chiudere in tempo Abdou Harroui dal Sassuolo, e di farlo esordire al Castellani, in realtà però lo scenario potrebbe essere ben diverso. Dal Sassuolo, infatti, non è ancora arrivata alcuna risposta in merito alla trattativa. La situazione Harroui rimane in stand-by, anche per le note difficoltà societarie, e ciò comporta un bel problema per Stankovic.



Il tecnico dovrà affiancare a Vieira, vista la squalifica di Rincon, uno tra Paoletti e Yepes. Altra soluzione è impiegare Leris in mezzo, con Zanoli sulla fascia, oppure arretrare in mediana uno tra Sabiri e Verre. Tutte comunque situazioni di emergenza, che danno un'idea della difficoltà e delle condizioni in cui sta lavorando il mister serbo.