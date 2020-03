La partita di domani sera tra la Sampdoria e l'Hellas Verona resta in bilico. La decisione definitiva è attesa per oggi, quando le autorità si incontreranno per stabilire se la partita verrà giocata o rinviata. Ieri il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti aveva spiegato così la situazione: "​​È ancora in corso qualche riflessione sullo svolgimento della partita perché si gioca a Genova, che da lunedì sarà una zona 'verde', ma c’è la possibilità che possano seguirla anche tifosi provenienti dalla vicina Savona. Decideremo domani (oggi, ndr). La volontà comune era però stata esplicitata dallo stesso Toti: "L’obiettivo mio e del sindaco Bucci è di fare giocare la partita a porte aperte".



Poco fa invece lo stesso Toti ha annunciato su Facebook che nel pomeriggio si svolgerà una riunione tecnica: "​Nelle prossime ore, con il Sindaco di Genova Bucci, decideremo anche come dovrà svolgersi la partita della Sampdoria, in calendario domani al Marassi. Alle 15 oggi pomeriggio ci riuniremo con Prefetti, sanità, Protezione Civile e tutte le persone impegnate nella lotta al virus per definire tutto questo" ha scritto su Facebook il governatore. "Intorno alle 18 vi informeremo di tutto. La situazione è sotto controllo".