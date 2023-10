Per la Sampdoria di Andrea Pirlo è arrivato già il momento di archiviare la sconfitta contro il Sudtirol in campionato. Domani per i blucerchiati è in programma il match dei sedicesimi di Coppa Italia in casa della Salernitana per il quale è stata da poco diffusa la lista con i convocati. Rispetto alla gara di Bolzano l'unica novità è il ritorno di Langella fra i difensori.



Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

Difensori: Buyla, Conti, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Gonzaléz, Langella.

Centrocampisti: Askildsen, Girelli, Kasami, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, Esposito, La Gumina.