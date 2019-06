Stefano Pioli si avvicina a grandi passi alla panchina della Sampdoria. E' l'ex mister di Fiorentina, Lazio e Inter il candidato numero uno ad allenatore dei blucerchiati, considerando l'ormai quasi certo addio di Marco Giampaolo, diretto al Milan. Da Corte Lambruschini continuano a coltivare alcune suggestioni, in particolare quella che conduce a Eusebio Di Francesco, ma per arrivare al tecnico ci sono alcuni ostacoli, primo su tutti quello relativo all'ingaggio da 3 milioni a stagione.



Per questo motivo il Doria ha portato avanti i discorsi con Pioli, trovando anche già un accordo di massima. Secondo Il Secolo XIX l'allenatore in caso dovesse approdare a Genova firmerebbe un biennale da 1,2 milioni a stagione. Il contratto conterrebbe anche un'opzione per una terza stagione. Entro la fine della settimana comunque si dovrebbe conoscere il futuro della panchina della Samp.