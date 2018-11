La notizia era nell'aria da un po', ma alla fine ieri è arrivata anche l'ufficialità: Dennis Praet ha prolungato il suo contratto con la Sampdoria. "Per la soddisfazione di tutti - ha scritto il Doria nel comunicato ufficiale - il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021". E ora iniziano anche a trapelare i dettagli del nuovo accordo del belga.



Praet ha firmato un prolungamento annuale sino al 2021, che comprende però anche un'opzione sulla stagione successiva, quindi sino al 2022. La trattativa, incominciata con grande distanza tra le parti, è arrivata alla fumata bianca grazie ad un aumento che porterà il suo salario a 2 milioni di euro a stagione per il calciatore. Sarà ovviamente il più pagato tra i calciatori a disposizione di mister Giampaolo. Anche per Praet, così come era già successo a suo tempo per Andersen, è stata inserita una clausola che porterà nelle casse dell'ex Anderlecht 8mila euro per ogni punto ottenuto. Ma soprattutto, la Sampdoria ha ottenuto l'abolizione della clausola rescissoria da 26 milioni di euro. Ciò consentirà ai blucerchiati di fare il prezzo per un'eventuale cessione, e soprattutto garantirà a Corte Lambruschini la possibilità di trattare partendo da una posizione di forza.



Nonostante il momento non positivo da parte della Samp, sarebbero parecchie le società attente in merito al futuro del belga. Stando a Il Secolo XIX in Italia Praet interesserebbe al Napoli, all'Inter, alla Roma e alla Juventus. Ma il numero 10 blucerchiato riscuote grande successo anche all'estero, in particolare in Inghilterra e Spagna.