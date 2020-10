Dopo qualche iniziale perplessità, Ronaldo Vieira si è convinto del progetto dell'Hellas Verona. Il club gialloblù sarà la prossima tappa nella carriera del centrocampista inglese, acquistato per 7,5 milioni dalla Sampdoria e mai esploso in blucerchiato. Mercoledì il trasferimento del giocatore è stato definito, l’ex Leeds non è stato convocato dal Doria per la sfida di questa sera con la Fiorentina e nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi ufficialmente in Veneto.



L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Curiosamente nelle carte è stata inserita anche la clausola che trasformerà il diritto di riscatto in obbligo in caso il Verona dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League. Il passaggio di Vieira alla squadra di Juric sbloccherà un’altra operazione, ossia Adrien Silva in blucerchiato.