A Genova si fa un gran parlare della famosa proposta sottoposta da Alessandroallaper perfezionare l'acquisto del club. L'offerta del finanziere romano, datata 24 dicembre, in particolare si basava su alcuni passaggi. Il primo comprendeva la predisposizione da parte della società di una situazione patrimoniale al 30 novembre 2022 che evidenziasse le. Secondo Merlyn tali perdite sarebbero state sufficienti adblucerchiata. A quel punto, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti avrebbe dovuto deliberare entro il 5 gennaio, in prima convocazione, l'azzeramento del capitale sociale e il contestuale aumento di capitale.Tale step sarebbe stato utile per ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale. Non avendo Ferrero disponibilità,: questo passaggio lo avrebbe portato a diventare proprietario del club. Ultima condizione, lacon le banche attualmente coinvolte, ossia Sistema, Macquarie, Progetto, Bper, Credito Sportivo. Ciò avrebbe garantito una sospensione di tre anni e poi pagamenti rateizzati da dicembre 2026 sino a giugno 2043, fa sapere Il Secolo XIX.Le condizioni della proposta di Barnaba, secondo Garrone, non sarebbero state presa in considerazione né dalla proprietà "che ha evidentemente altri obiettivi ma certamente non quelli del salvataggio della società e il rilancio della squadra","che con il suo rifiuto ha condannato al fallimento quella che era l’ultima, l’unica e la migliore soluzione in grado di garantire un futuro positivo per la Sampdoria". Questo attacco non è piaciuto alConsiglio, che ha replicato evidenziando i due nodi fondamentali della questione. Mancava infatti sia ladi votare a favore della ricapitalizzazione, siaa rimodulare il debito. Abbattendo il capitale sociale, il Cda avrebbe messo a rischio il club. L'approvazione delle operazioni sul capitale, per legge, è infatti di. Ed è questo il punto su cui il Consiglio insisterà.