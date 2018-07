Le parti si avvicinano, l'ottimismo c'è: cresce la fiducia per un ritorno alladi Pedrodopo tre anni dall'ultima volta in blucerchiato. Ieri in questo senso è stata una giornata cruciale, perchè ora il giocatore è realmente vicinissimo al club doriano. E nel frattempo emergono nuovi dettagli relativi all'operazione tra Corte Lambruschini e ilSecondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ruolo del centrocampista spagnolo sarebbe stato fondamentale nella trattativa: Obiang ha pressato tantissimo per il ritorno a Genova, tanto che lunedì avrebbe incontrato l'allenatore Pellegrini per dare ulteriore linfa alla trattativa. Dopo il summit, il giocatore classe 1992 ha ottenuto il via libera dagli Hammers e ha spinto con la Samp per la fumata bianca. La distanza tra le parti inizialmente era importante: Ferrero offriva 8,5 milioni di euro, il West Ham ne chiedeva 12. Come spesso succede in questi casi, le parti si incontreranno a metà strada. Il Doria dovrebbe arrivare a, per accontentare la squadra londinese che però resta un osso duro con cui trattare.Anche lo stesso Obiang farà uno 'sforzo' significativo,pur di tornare alla Samp, e firmerà un. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ok definitivo e in seguito la partenza per le visite. Per Obiang si tratterà di un vero ritorno a casa: l'ex Atletico Madrid non avrebbe lasciato volentieri il blucerchiato nel 2015, la sua scelta di emigrare in Premier va letta anche come un desiderio di arricchimento personale cimentandosi con un calcio diverso, ma nel triennio al West Ham spesso il giocatore è stato avvistato a Genova o al Ferraris. La sua volontà ha fatto sì che la Samp battesse anche la concorrenza di realtà blasonate comeImportante anche il lavoro di Walter, che apprezza Obiang dai tempi della Roma, tanto è vero che avrebbe voluto portarlo in giallorosso. Ora le loro strade potranno congiungersi, anche perchè la trattativa per un altro pallino del dirigente, M'bia, sembra essersi definitivamente arenata a causa delle pretese economiche del calciatore.