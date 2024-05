Sampdoria, i dettagli dell'accordo Ferrero-Manfredi. Closing il 22 ottobre

La conclusione della vicenda Ferrero, per la, avrà ancora qualche strascico ma l'accordo, ammantato da un piccolo mistero ieri in seguito alle parole dell'ex presidente, è ormai cosa fatta. Il Viperetta ha sparato nel pomeriggio: "Non c'è la mia firma. Ho già intrapreso ulteriori iniziative legali, civili e penali. Lo faccio annullare". La firma, che in realtà ci sarebbe, sarebbe quella messa lunedì su un documento "Mai restituito controfirmato" secondo Ferrero. L'oggetto del contendere sono alcuni stipendi da presidente che Ferrero vorrebbe, circa 2,5 milioni, che secondo lui non rientrerebber negli accordi tombali.

La Samp non ha commentato, la notizia dell'accordo ieri è stata subito fatta trapelare anche per 'chiamare' gli imprenditori che aspettavano l'uscita di Ferrero. L'intesa prevederà che Gestio Capital acquisisca anche ildi azioni residue ancora nella disponibilità di Ssh Holding in mano al trustee Gianluca Vida. Decisivo pare l'intervento della giudice Marconi, secondo Il Secolo XIX.Il club ha poi fatto sapere che la data del 'closing' sarà il prossimo, da ora sino a tale giorno le parti dovranno dare esecuzione agli accordi, tanto è vero che la giudice Marconi non ha richiesto "ulteriori attività istruttorie o difensive delle parti". Negli accordi ci sarà ovviamente la rinuncia da ambo le parti ad ogni azione legale, esposti e querele comprese, in essere o futuri, e a ogni azione di responsabilità in essere o futura. In tutto questo, la Sampdoria rimborserà a Ssh i suoi crediti, mentre Ssh trasferirà alla Blucerchiati il 21,86% delle azioni e il contratto di "lease back" con Leasint sul Baciccia. Le ultime rate ammontano a 9 milioni. La Samp dovrà inoltre togliere ogni ipoteca a Corte Lambruschini che andrà a Ferrero, con i diritti litigiosi del contenzioso tra Lega Serie A e alcuni broadcaster per i diritti tv per l'estero 2018/21