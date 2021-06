Ieri, in un incontro andato in scena tra Carlo Osti, Riccardo Pecini e Massimo Ferrero la Sampdoria si è occupata anche di Roberto D’Aversa, attualmente il prescelto per la panchina blucerchiata. Più indietro Beppe Iachini, scavalcato nelle ultime ore dal tecnico ex Parma.



Secondo Il Secolo XIX, nelle prossime ore l’agente del tecnico, Tullio Tinti, rientrerà in Italia ed incontrerà la dirigenza blucerchiata mercoledì. Primo nodo da sciogliere, quello dell'ingaggio: D'Aversa percepisce 750 mila euro a stagione.



Il Parma non farò resistenza per liberare D'Aversa, ma viene ovviamente escluso il pagamento di un incentivo all’esodo. D’Aversa ha un altro 'plus' nell'ottica di Ferrero: l'allenatore ha uno staff contenuto, e porterebbe solo un paio di collaboratori.