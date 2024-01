Sampdoria, i fratelli Reedtz vicini a investire nel club

Già qualche tempo fa il nome dei fratelli Christoffer e Alexander Reedtz, imprenditori danesi legati al mondo del calcio, ha iniziato a circolare a Genova, sponda Sampdoria. I due sono stati anche avvistati a Marassi, e facevano parte del gruppo di imprenditori singaporesi potenziali investitori della società blucerchiata. Manfredi e Radrizzani li avevano ospitati a Genova e nello Sky Box per la partita con il Cosenza, e adesso la Samp si starebbe avvalendo di Football Radar, la piattaforma professionale da loro fondata di supporto allo scouting.



Secondo Il Secolo XIX i fratelli Reedtz starebbero valutando eventuali investimenti nella Samp, e nel frattempo avrebbero già avviato una collaborazione professionale con la società. Ciò li mettte inevitabilmente a conoscenza delle strategie della Samp. I Reedtz, soci di maggioranza del Notts County, club della League Two inglese, hanno a loro volta ospitato in almeno un'occasione allo stadio Alessandro Messina, braccio destro di Manfredi a Londra. Messina di recente ha fondato una nuova società, cambiando il nome alla sua Futbol Capital, l'Anacot Creative Management Sports & Entertainment, e Manfredi potrebbe affidargli la gestione di una parte del marketing della Samp.