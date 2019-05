La notizia del viaggio di Massimo Ferrero negli States ha colto di sorpresa gran parte del mondo Sampdoria. In pochi si attendevano l'ennesimo colpo di scena, nei giorni in cui il fondo Aquilor portava avanti le negoziazioni per acquistare il club blucerchiato. Per questo motivo a Genova ci si chiede quali siano i motivi alla base del blitz del patron a New York.



Secondo La Repubblica, l'uomo chiave della trattativa sarebbe l'avvocato Antonio Romei, che avrebbe lavorato sottotraccia per Vialli mentre la società apriva ad Aquilor. L'offerta del gruppo guidato dall'ex bomber attualmente sarebbe in linea con le richieste di Ferrero: 70 milioni subito, più una parte variabile, più i debiti legati agli investimenti fatti sul centro sportivo e la nuova sede. A caldeggiare la soluzione ci sarebbe anche l'ex presidente Garrone, altra spalla di Vialli insieme a Mantovani.



Ferrero si sarebbe convinto a vendere per due motivi, il primo legato ad una valutazione economica. In questo momento la Samp è società sana e appetibile, mentre una stagione negativa potrebbe far precipitare il valore del club. L'altro motivo invece dipende da situazioni collaterali che interessano il Viperetta. Secondo l'autore dell'articolo, Renzo Parodi, Ferrero dovrebbe trovare circa 40 milioni da restituire al fondo internazionale che lo scorso agosto tramite lo studio Bdl (di Romei), acquistando il credito da Romeo spv e Do Bank, scongiurò la messa all'asta per oltre 40 milioni di quattro sale cinematografiche del patron, sottoposte a pignoramento. In caso Ferrero non dovesse riuscire a restituire il finanziamento, rischierebbe di perdere i cinema. A seguito della prima offerta di Vialli inoltre Ferrero aveva tenuto aperta la pista Aquilor, intermediario del principe Al Saud, anche per indurre al rilancio l'ex bomber. La trattativa con Aquilor per contro aveva rischiato di incagliarsi già una volta, quando era stato reso noto il nome dell'arabo interessato. Un'indiscrezione fatta filtrare 'ad arte' dagli sponsor di Vialli, che ora potrebbero raccogliere i frutti dal momento che il viaggio di Ferrero negli U.S.A. sembra aver bloccato le negoziazioni con Aquilor.



Sempre secondo il quotidiano, Vialli dovrebbe diventare presidente e garante del nuovo corso, mentre Romei dovrebbe rimanere in società con compiti di raccordo tra vecchia gestione e futura dirigenza.L'obiettivo sarebbe quello di collocare stabilmente la Samp in una fascia medio alta, in zona Europa, e rimanerci attraverso investimenti calibrati.