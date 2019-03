Nel consiglio di amministrazione della, tenutosi a metà gennaio, oltre alla questione della nuova sede blucerchiata è stato dibattuto anche un altro argomento piuttosto curioso, quello deiper i membri del cda. Per maggiore trasparenza, i dati sono stati comunicati in maniera piuttosto accurata.Secondo il virgolettato riportato da Il Secolo XIX, gli emolumenti sono "Pari a(nell'ultimo anno di Garrone sarebbero stati molti di più, 600mila da dividere per 6 consiglieri) per il 2019 da ripartirsi tra i membri in base alla decisione dello stesso cda". Bisogna innanzitutto sottolineare che l'avvocato Romei e Giovanni Invernizzi avevano già comunicato la rinuncia, la cifra sarà quindi ripartita in questo modo:euro lordi ciascuno ai consiglieri Praga, Repetto, Tognozzi e Fiorentino.Nel cda però è stato deliberato un altro particolare, già stabilito dal vecchio consiglio il 30 novembre 2017. Al Presidente "e amministratore delegato" Massimo Ferrero verrà riconosciuta ", da corrispondersi in relazione alle disponibilità di cassa della società con facoltà di pagamenti infrannuali".