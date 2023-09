Nella convulsa giornata di ieri la Sampdoria ha provato in tutti i modi anche a piazzare alcuni giocatori in uscita dal club blucerchiato. Le ultime ore di mercato si sono così arricchite di vari retroscena, come ad esempio il 'no' di Antonino La Gumina, che ha rifiutato il Cosenza, club che si era fatto avanti per l'attaccante blucerchiato.



Inoltre, Mancini e Legrottaglie hanno provato in ogni modo a cedere anche Kristoffer Askildsen, che evidentemente non piace a Pirlo. Tutti i tentativi però sono stati vani, scrive Il Secolo XIX. In uscita c'è ancora Ronaldo Vieira, la Samp starebbe cercando di cederlo in Turchia, dove il mercato è ancora aperto.