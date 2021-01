La Sampdoria in queste ore sta tentando di reperire i soldi necessari a riscattare anticipatamente l'attaccante Antonino La Gumina, in modo tale da prestare la punta in Serie B. Il club blucerchiato non può spendere, a meno di non incassare qualcosa dalle cessioni, e per questo motivo la dirigenza blucerchiata sta tentando di far anticipare alcuni riscatti previsti per giugno già a gennaio.



C'è un discorso in piedi tra Genova e Benevento riguardante Gianluca Caprari, ad esempio. La Samp sarebbe pronta ad accontentarsi del versamento di 5 milioni da parte dei campani, garantendo uno sconto a Vigorito. Quella di Caprari però non è l'unica operazione di questo tipo. Da Corte Lambruschini hanno sondato anche la disponibilità del Celta per Murillo o dello Spezia per Chabot. In particolare i bianconeri secondo Il Secolo XIX potrebbero essere interessati a prelevare subito il cartellino del difensore. In caso l'operazione andasse in porto, la Samp avrebbe la liquidità necessaria per riscattare La Gumina e prestarlo in B.