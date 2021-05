La macchina del tempo funziona anche in questi anni di gelo dei cuori e quando Luca Vialli, coppola bianca, blazer azzurro su pantaloni blu, si è affacciato al loggiato del Ducale reggendo un grande scudetto tricolore, dalla folla è salito unUn trionfo degno di un imperatore romano nella serata genovese dedicata alla presentazione del, aveva infilato la Sampdoria in una delle avventure più controverse della sua storia.E quella folla di ragazzi che, sventolando i vessilli blucerchiati, invocava Luca Vialli e l’arrivo di un presidente era la plastica dimostrazione di quanto i tifosi della Sampdoria restino aggrappati al sogno di rivedere il bomber dello scudetto seduto sulla sedia più alta del club che Paolo Mantovani condusse sulla vetta dell’Italia calcistica e sfiorò pure quella dell’Europa. Utopia? Non proprio., che hanno in pancia quasi tutti i beni riconducibili alla sua famiglia. La catena di cinema romani (tra i quali il prestigioso Adriano) e quasi duecento alloggi popolari nella borgata romana di Torrespaccata, affittati al comune di Roma.La procedura concorsuale è andata per le lunghe ma adesso da una settimana all’altra i giudici romani dovrebbero pronunciarsi. E lo scenario è chiaro. Se il concordato, anzi i concordati (sono due come le aziende che si tenta di mettere in salvo) passeranno il vaglio dei giudici e poi quello dei creditori, posseduta dalla capogruppo della famiglia, la Holding Max, attraverso al SportSpettacolo srl, società nelle quali è azionista di maggioranza la figlia di Massimo Ferrero, Vanessa. Un bel rompicapo che a quanto pare non ha dissuaso i misteriosi pretendenti che sarebbero in attesa di veder definita la sorte dei due concordati per muoversi e presentare l’offerta per acquistare la Sampdoria., ricorrendo alla garanzia dello Stato prevista nei decreti anti-Covid del governo? La drammatica realtà è che se non si interverrà con iniezioni di denaro fresco (eventualità che Ferrero non può neppure immaginare)Non aspettatevi conferme, però: Luca da mesi si rifiuta di concedere anche una sola virgola sull’argomento e anche al vernissage del Ducale () è rimasto muto. O meglio, ha risposto così a chi gli domandava se ancora coltivasse ilNessuna ammissione, ma neppure nessuna smentita., capace di conciliare le ragioni del cuore con quelle dei conti. Sarebbe precisamente questa la mission che lo attenderebbe se davvero la Sampdoria passasse di mano da Ferrero a… Già a chi? Nomi ne sono stati fatti parecchi.Ma erano altri tempi, il covid cominciava a fare danni ma non aveva ancora messo in ginocchio le società. Se proprio volete un nome, segnatevene due, in ordine di probabilità:, aveva trattato l’acquisto del credito che la finanziaria svedese Hoist aveva nei confronti di Eleven Finance, alla quale in origine aveva prestato i denari per acquistare i cinema dal fallimento Cecchi Gori. La manovra non era riuscita e Fiorani (dunque Volpi) si era ritirato in buon ordine. Non si può escludere che sia tornato alla carica. Particolare non secondario.