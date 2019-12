In casa Sampdoria, la protesta contro il presidente Ferrero non si placa nemmeno nel giorno di Natale. Tra scarsi risultati in campo e una vicenda societaria che ancora non conosce la parola fine, la notte genovese ha visto i sostenitori blucerchiati attaccare il numero uno del club. Attraverso uno striscione, infatti, i tifosi hanno minacciato Ferrero, scrivendo: "25 dicembre o pranzo di Natale, Ferrero scegli bene il tuo locale".