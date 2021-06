Il casting per il futuro allenatore della Sampdoria è entrato nella sua fase conclusiva e, tra oggi e domani, la società blucerchiata incontrerà i due nomi forti, ossia Giuseppe Iachini e Roberto D’Aversa. Entro la fine della settimana, invece, si saprà chi dei due sarà stato scelto da Corte Lambruschini per la prossima stagione.



Il nome di Giuseppe Iachini, in questo momento, sembra essere in vantaggio rispetto all'ex tecnico del Parma. Iachini è balzato in cima alle preferenze di Ferrero e, secondo Sky Sport, attenderebbe una chiamata per limare i dettagli. Tra oggi e domani, comunque, sarebbe in programma un incontro anche con D'Aversa.



La notizia è che ai summit parteciperanno anche Carlo Osti e Riccardo Pecini oltre a Massimo Ferrero. La novità è importante soprattutto in ottica rinnovo di contratto per i due dirigenti,ma la situazione resterà strettamente legata al nome del futuro allenatore.