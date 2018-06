Con Emiliano Viviano ormai ad un passo dallo Sporting Lisbona (oggi l'estremo difensore, che ha già raggiunto il Portogallo, limerà gli ultimi dettagli prima di legarsi al club biancoverde) la Sampdoria è chiamata ad ingaggiare un nuovo portiere. E' una scelta da non sbagliare per il club blucerchiato, che infatti sta sfogliando un'ampia margherita di nomi. Tra essi figura anche quello di Alessio Cragno, del Cagliari.



Classe 1994, il numero uno rossoblù curiosamente è nato a Fiesole, proprio il paese natale di Viviano. A fare il nome dell'ex Benevento stando a Il Secolo XIX sarebbe stato il tecnico doriano Marco Giampaolo in persona, rimasto favorevolmente colpito dalle qualità del giocatore. Il problema attualmente sembra essere il prezzo del cartellino. Il Cagliari infatti chiede almeno 15 milioni per il suo gioiello. Recentemente i sardi avrebbero rispedito al mittente un'offerta da 13 milioni recapitata al presidente Giulini dal direttore sportivo del Napoli Giuntoli, che prima di puntare su Meret aveva sondato anche la disponibilità di Cragno.