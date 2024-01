Sampdoria, idea Hajrizi del Lugano: l'operazione la conduce... Borriello

L.M.

L'obiettivo della Sampdoria in questa finestra di calciomercato è abbastanza chiaro: i blucerchiati devono trovare un difensore centrale da consegnare ad Andrea Pirlo, e tra i tanti nomi che circolano emerge anche il profilo di un calciatore attualmente in forza al Lugano, squadra attualmente quinta in Super League svizzera. Il giocatore in questione è Kreshnik Hajrizi, e il filo conduttore sarebbe... Marco Borriello, ex centravanti di Milan, Roma e Samp, ma ora impegnato come 'tramite' per i blucerchiati.



Sarebbe infatti proprio l'ex giocatore, molto amico di Kasami, a tenere i contatti per conto di Radrizzani con Hajziri, classe 1999, kosovaro ma in possesso di cittadinanza svizzera. Borriello starebbe conducendo l'operazione per il giocatore ex Young Boys e Chiasso, 21 presenze in stagione tra Campionato e Conference League. Per far entrare Hajziri però la Samp dovrà perfezionare un'uscita: i nomi caldi restano quelli di La Gumina, Ricci, Verre e Barreca, ossia i calciatori con lo stipendio più alto che meno hanno convinto Pirlo.