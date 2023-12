La Sampdoria a gennaio dovrà muoversi in particolare in due reparti: i blucerchiati hanno bisogno di un centrale di difesa, e di un centravanti di peso. I nomi iniziano già a circolare, ad esempio negli ultimi giorni Tuttosport ha fatto il nome di Pedro Mendes, punta di proprietà dell'Ascoli.



Il giocatore classe 1999 viene valutato dai bianconeri circa 700mila euro, forti del fatto che il ragazzo, prelevato nell'estate 2022 dal Rio Ave, ha già segnato 7 reti in questa Serie B. Il nome è sicuramente suggestivo, si tratta di un calciatore ancora giovane, ma con quelle caratteristiche da alternativa a De Luca che potrebbero servire alla squadra di Pirlo. I nodi, però, sono molteplici.



Innanzitutto la Samp non può muoversi al di fuori dei famosi 'paletti', ed è costretta a realizzare un saldo positivo tra entrate e uscite. Il club dovrà cercare di piazzare qualche elemento in esubero, ad esempio La Gumina, per arrivare ad un nuovo acquisto. C'è poi il problema della volontà (legittima) dell'Ascoli. I marchigiani non vorrebbero cedere a gennaio il loro pezzo pregiato, l'idea sarebbe quella di trattenerlo sino a giugno e valorizzarlo ulteriormente per poi ottenere una cifra maggiore dalla sua vendita. Tanti ostacoli insomma che da Corte Lambruschini dovranno aggirare per arrivare a Mendes.