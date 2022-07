Lasta scandagliando con attenzione il mercato dei centrocampisti, e i blucerchiati sembrano aver messo nel mirino un giocatore delMarko. Il croato piace molto alla dirigenza doriana: è ancora relativamente giovane, essendo un classe 1996, ha esperienza internazionale e ulteriori margini di crescita. Insomma, risponde all'identikit del calciatore tipo per la politica societaria. Per di più, la retrocessione dei sardi potrebbe spingere Rog a lasciare i rossoblù.Tutto bello? Sì, ma gli ostacoli, come in ogni trattativa, esistono e sono corposi. Il primo, l'altadi Rog. L'ex Napoli era stato acquistato dal Cagliari per oltre 16 milioni di euro nell'estate 2019. Tanti soldi, anche considerando il valore residuo del giocatore che, nel bilancio chiuso dagli isolani al 30 giugno 2021, pesava ancora per circa 8 milioni di euro. La Serie B potrebbe abbassare le pretese di Giulini? Sì, ma fino ad un certo punto. C'è poi il nodo ingaggio di cui tenere conto:netti a stagione, troppi per la politica di contenimento costi della Samp. Alcune valutazioni vanno fatte pure a livello. Rog l'anno scorso ha saltato praticamente tutta la stagione per un grave infortunio ai legamenti, è rimasto fuori da agosto ad aprile ed è rientrato soltanto per le ultime 8 giornate di campionato. La voglia di tornare protagonista è tanta, ma il Doria dovrebbe valutare attentamente l'investimento.A Genova da qualche giorno circola anche la voce di un possibile scambio, in grado di attenuare l'eventuale esborso economico. Inizialmente era stato fatto il nome di Askildsen, centrocampista blucerchiato classe 2001, poi smentito. Così il calciatore accostato al Cagliari adesso sembra essere Valerio, reduce dall'ennesimo prestito e cercato a lungo dal Casteddu a gennaio. Un'altra possibile contropartita potrebbe essere, ma qui la Samp nicchia.