Sampdoria, idea scambio con il Sassuolo: De Luca per Moro

La Sampdoria sta cercando un attaccante da regalare ad Andrea Pirlo. I blucerchiati riflettono su alcuni nomi, e uno dei papabili in questo momento è Luca Moro, classe 2001 del Sassuolo prestato però allo Spezia. I blucerchiati lo seguono da tempo, e starebbero pensando di proporre al club emiliano proprietario del cartellino uno scambio.



Secondo La Repubblica la Samp vorrebbe dare al Sassuolo Manuel De Luca, attuale centravanti blucerchiato, scambiandolo con Moro. Per il Doria sarebbe la soluzione ideale ma secondo La Repubblica non sarà facile trovare l'accordo con la società neroverde.