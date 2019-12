In questa stagione l'esterno offensivo del Napoli Amin Younes ha totalizzato soltanto 143 minuti in Serie A. L'attaccante classe 1993 è stato utilizzato con il contagocce sia da Ancelotti che da Gattuso, e per questo motivo potrebbe lasciare il San Paolo già a gennaio. Sul calciatore ci sarebbero vari club tedeschi, in Italia sarebbe corteggiato dal Genoa ma adesso si sarebbe aggiunta alla corsa anche la Sampdoria.



Secondo Tuttosport la pista Younes per i blucerchiati sarebbe concreta. Il Doria potrebbe quindi formulare nei prossimi giorni una richiesta a De Laurentiis e Giuntoli per l'esterno ventiseienne ex Ajax, in modo da consegnarlo a mister Ranieri almeno sino al termine della stagione.