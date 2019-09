Arriva un aggiornamento nella vicenda del tifoso della Sampdoria immortalato dalle telecamere mentre mimava il gesto di un aereo rivolto ai sostenitori del Torino nella partita di domenica. L'uomo, 35 anni anni, è stato identificato dalla Digos e ieri sera è stato convocato in questura per notificargli il Daspo preventivo di due anni.



Dalle immagini appare evidente l'intenzione di mimare il volo di un aereo: il comportamento, oltre ad essere inopportuno, è stato considerato 'incitamento alla violenza' perchè poteva provocare reazioni da parte della tifoseria ospite. L'uomo, incensurato e non conosciuto tra i tifosi più caldi, non ha saputo spiegare le ragioni del gesto. La foto era stata scattata da un dirigente del Torino, presente alla stadio, che non aveva però comunicato subito il fatto agli steward o alla questura di Genova, recandosi al termine della gara presso la questura di Torino e rendendo più complesso l'iter.



L'uomo colpito dal Daspo però rischia anche un'altra sanzione. Se fosse proprietario di un abbonamento, rischia di vedersi ritirata la tessera da parte della Sampdoria, che da subito si è messa a disposizione della Digos per individuare il colpevole.