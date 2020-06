Ieri sera è andato in scena una nuova puntata genovese di Massimo Ferrero, salito in Liguria per incontrare il direttore sportivo Carlo Osti e il direttore operativo Alberto Bosco, che con Ferrero è l’uomo che decide le strategie economiche della Samp. Portata principale della cena, la questione relativa al taglio degli stipendi.



Secondo Il Secolo XIX il Viperetta vuole risolvere in prima persona la questione, necessariamente prima che riparta il campionato, e dopo un paio di risposte respinte l’accordo dovrebbe essere vicino. Le società si sono rese conto che, con il rientro in campo, le finestre legali per ridurre gli ingaggi dei calciatori saranno molto ridotte.



Per la Samp al momento l’intesa manca su un mese, e viene ventilata la possibilità che due settimane vengano corrisposte a fine stagione sotto forma di bonus legati ai risultati. La distanza sta proprio qua: per la società si parla di un congruo piazzamento in classifica, tra il 10° e il 13° posto, mentre per i giocatori l’obiettivo è la salvezza.