Tra retroscena, indiscrezioni e idee, prosegue la caccia della Sampdoria al nuovo allenatore per sostituire Eusebio Di Francesco. Ieri il club blucerchiato ci ha provato con Gennaro Gattuso, senza però riuscire a portare a casa il sì del tecnico. Oltretutto la Samp era pronta ad un grande sforzo economico per convincere il mister: Ferrero avrebbe sborsato complessivamente 5 milioni lordi per portare a Genova 'Ringhio' e il suo staff.



Ieri comunque sarebbe andato in scena anche un contatto tra la dirigenza doriana, in particolare il ds Osti, e l'ex mister della Roma Rudi Garcia, libero dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia. Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sarebbe però stato un seguito alla telefonata blucerchiata.