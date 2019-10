Unità di intenti e vicinanza alla squadra: questo il messaggio che ha voluto lanciare la dirigenza della Sampdoria, presenziando ieri alla seduta di lavoro diretta da mister Ranieri. A Bogliasco si sono rivisti il presidente Massimo Ferrero e il direttore sportivo Carlo Osti, che hanno seguito da bordocampo le esercitazioni tattiche e le partitelle a campo ridotto dei giocatori meno impiegati a Bologna. Il patron doriano poi si è fermato al Mugnaini per seguire da vicino il successo per 3-0 della Primavera, che ha schiantato i pari età del Torino.



Oggi invece la Sampdoria lavorerà al mattino, poi in serata i giocatori raggiungeranno il ritiro pre Lecce. Domani, dopo un'altra rifinitura mattutina, non parlerà mister Ranieri: non è prevista alcuna conferenza stampa per l'ex mister della Roma.