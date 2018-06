Giornata di incontri quella di ieri per la Sampdoria, impegnata su vari fronti del calciomercato. A Milano, in zona stazione Centrale, è andato in scena un pranzo di lavoro tra Ferrero, Romei e Osti. Erano presenti anche i partenti Pradè e Pecini, ormai destinati a salutare Genova a breve. La dirigenza blucerchiata ha incontrato anche Bentancur, con l'Arsenal che sta affondando per il regista uruguaiano, ma la notizia nuova è quella dell'interesse doriano per Antonio Barreca.



La Samp ha incontrato il suo nuovo agente, Giuseppe Riso, da pochi giorni procuratore del calciatore del Torino, che attualmente però non sembra più rientrare nei piani di Mazzarri. Classe 1995, terzino sinistro, potrebbe essere lui il profilo giusto per la squadra di Giampaolo. La Sampdoria lo segue, ma secondo Il Secolo XIX sarebbe finito nel radar anche della Fiorentina e dell'Atalanta.