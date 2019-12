Nessun movimento di mercato significativo per la Sampdoria negli ultimi giorni dell'anno. Nonostante la finestra dei trasferimenti apra soltanto ad inizio gennaio, parecchie squadre stanno già imbastendo le prime operazioni. Ieri però i blucerchiati non hanno fatto registrare particolari interessamenti o indiscrezioni, anche a causa del solito problema rappresentato dalla cosiddetta 'camera di compensazione', che impedirà alla dirigenza operazioni onerose.



Da Corte Lambruschini dovranno aguzzare l'ingegno e trovare soluzioni alternative, con scambi e prestiti, oppure idee 'low cost'. Nel frattempo secondo l'edizione genovese de La Repubblica Massimo Ferrero attualmente sarebbe in vacanza. Di mercato il patron parlerà soltanto al ritorno, a finestra già aperta.